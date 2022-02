“Caduto in un pozzo”. Ore di ansia per un bimbo di 5 anni, soccorritori sul posto (Di sabato 5 febbraio 2022) Come ha fatto altre volte si era allontanato da casa per andare a giocare nei campi. Poi la mamma, non vedendolo ritornare, ha lanciato l’allarme. Un bimbo di 5 anni è finito in un pozzo profondo 60 metri. L’incidente è avvenuto lo scorso martedì e tutta la comunità si è mobilitata per aiutare la famiglia a salvare il bambino, ma l’operazione si è mostrata da subito molto complessa anche perché il terreno è roccioso e la zona dell’incidente è impervia. La storia di Ryan, 5 anni, commuove il Marocco intero, ora che con le ruspe sono arrivate anche le telecamere. La sua famiglia vive in una zona rurale del Paese vicino Chefchauen. Le operazioni di recupero sono molto difficili a causa de terreno è roccioso e il borgo, teatro dell’incidente, si trova in una zona impervia sulla catena montuosa del Rif, a nord del Paese. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Come ha fatto altre volte si era allontanato da casa per andare a giocare nei campi. Poi la mamma, non vedendolo ritornare, ha lanciato l’allarme. Undi 5è finito in unprofondo 60 metri. L’incidente è avvenuto lo scorso martedì e tutta la comunità si è mobilitata per aiutare la famiglia a salvare il bambino, ma l’operazione si è mostrata da subito molto complessa anche perché il terreno è roccioso e la zona dell’incidente è impervia. La storia di Ryan, 5, commuove il Marocco intero, ora che con le ruspe sono arrivate anche le telecamere. La sua famiglia vive in una zona rurale del Paese vicino Chefchauen. Le operazioni di recupero sono molto difficili a causa de terreno è roccioso e il borgo, teatro dell’incidente, si trova in una zona impervia sulla catena montuosa del Rif, a nord del Paese. ...

