ATP Pune 2022 | in finale vanno Emil Ruusuvuori e Joao Sousa

(Di sabato 5 febbraio 2022) Si sono concluse le lottate semifinali del torneo ATP 250 di, in India. Un evento, questo, che sta offrendo a due giocatori ampie possibilità: ad uno la chance di vincere il primo torneo ATP in carriera, all’altro di ritornare nei primi 100 giocatori del mondo. In breve, le classiche porte girevoli. Nella prima semiè il finlandesea prevalere nei confronti del polacco Kamil Majchrzak. 6-3 7-6(0) il risultato, con il primo set caratterizzato dal più classico dei break nell’ottavo game per chiudere sul 6-3. Più complicato invece il secondo, con l’incapacità di chiudere di Majchrzak dopo aver servito per allungare il match una volta giunto sul 5-3. Tanti i game lunghi, corto il tie-break: 7-0. Tennis, ATP 500 Rotterdam: il tabellone. Musetti pesca Ymer, ci sono Tsitsipas ...

Advertising

OA_Sport : ATP Pune 2022: finale inedita e con tanti risvolti, quella che vedremo tra Ruusuvuori e Sousa - Alenize82 : Ci sono sconfitte e sconfitte, vittorie e vittorie. Soprattutto nel #tennis. Lorenzo #Musetti ha avuto un calo fisi… - zazoomblog : Atp Pune 2022 semifinale Sousa-Ymer: salta il cambio palle nel terzo set - #semifinale #Sousa-Ymer: #salta - sportface2016 : Incredibile all'#AtpPune, il giudice di sedia dimentica di chiamare il cambio palle al terzo set tra #Sousa e #Ymer - infoitsport : ATP 250 Pune, niente da fare per Musetti: la corsa si ferma ai quarti di finale -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Pune

Episodio davvero particolare all'inizio del terzo set della semifinale tra Joao Sousa ed Elias Ymer , valida per il torneo250 di, in India. Il giudice di sedia infatti non ha chiamato il classico cambio palle dopo nove games, come previsto dal regolamento. I giocatori stessi a quanto pare, presi dall'adrenalina ...Saranno Emil Ruusuvuori e Joao Sousa a giocarsi il titolo all'250 di(diretta SuperTennis domenica alle 13). Il finlandese aveva perso tutte le prime quattro semifinali giocate finora nel circuito, l'ultima quest'anno contro Rafa Nadal al Melbourne ...Episodio davvero particolare all’inizio del terzo set della semifinale tra Joao Sousa ed Elias Ymer, valida per il torneo Atp 250 di Pune, in India. Il giudice di sedia infatti non ha chiamato il ...Saranno Emil Ruusuvuori e Joao Sousa a giocarsi il titolo all'ATP 250 di Pune (diretta SuperTennis domenica alle 13). Il finlandese aveva perso tutte le prime quattro semifinali giocate finora nel ...