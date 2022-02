(Di sabato 5 febbraio 2022) Una scossa di terremoto di5.7 è stata registrata questa mattina nel nord - est dell'ed è stata avvertita anche in varie parti del Pakistan: lo hanno reso noto l'Istituto ...

Advertising

iconanews : Afghanistan, sisma di magnitudo 5.7 nel nordest - GiaPettinelli : Afghanistan, sisma di magnitudo 5.7 nel nordest - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan sisma

Agenzia ANSA

...- est dell'ed è stata avvertita anche in varie parti del Pakistan: lo hanno reso noto l'Istituto geofisico statunitense (Usgs) e il Dipartimento meteo pakistano. L'epicentro delè ......di ieri l', in particolare la provincia occidentale di Badghis, al confine con il Turkmenistan. Il primo bilancio parla di 26 vittime e di 700 case di mattoni distrutte. Ilè ...(ANSA) - ISLAMABAD, 05 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata questa mattina nel nord-est dell'Afghanistan ed è stata avvertita ... L'epicentro del sisma è stato localizzato ...Il sisma ha colpito con forza (nonostante la profondità ... ultime ore con M 4.9. Epicentro che secondo l’EMSC è stato localizzato a 48 km SSW of Jurm, Afghanistan / pop: 12,100 / local time: 00:01:28 ...