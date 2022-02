Ultima Serie A, Lo Esentano: Le Ore Sono Contate (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La situazione della squadra lagunare, infatti, non è delle migliori e dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, il club potrebbe decidere di cambiare dirigenza tecnica. Zanetti, però, non sembra preoccupato: “Sono tranquillo, so che il club mi darà una mano. Sappiamo che le prossime partite saranno decisive, ma puntate alla prossima”. Il club sta attraversando un momento difficile e gli ultimi risultati non Sono stati soddisfacenti. Qui la partita contro il Napoli può diventare un vero e proprio crocevia, quasi decisivo per il futuro di Zanetti. Fare risultato contro gli Azzurri sarà difficile, ma se il risultato è troppo amaro a quel punto dovremo preoccuparci seriamente. Aggiornato il 4 Febbraio 2022 da amministratore amministratore Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La situazione della squadra lagunare, infatti, non è delle migliori e dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, il club potrebbe decidere di cambiare dirigenza tecnica. Zanetti, però, non sembra preoccupato: “tranquillo, so che il club mi darà una mano. Sappiamo che le prossime partite saranno decisive, ma puntate alla prossima”. Il club sta attraversando un momento difficile e gli ultimi risultati nonstati soddisfacenti. Qui la partita contro il Napoli può diventare un vero e proprio crocevia, quasi decisivo per il futuro di Zanetti. Fare risultato contro gli Azzurri sarà difficile, ma se il risultato è troppo amaro a quel punto dovremo preoccuparci seriamente. Aggiornato il 4 Febbraio 2022 da amministratore amministratore

Ultime Notizie dalla rete : Ultima Serie NieR Automata potrebbe diventare un anime La serie NieR ha riscosso un grande successo in tutto il mondo con oltre 6 milioni di copie vendute ... l'ultima remastered del primo storico capitolo. Condividi Tweet Pin Invia Correlati Studio Ghibli:...

The Last of Us, il primo trailer della serie HBO andrà in onda con il Super Bowl? ... ma il primo trailer della serie HBO potrebbe continuare a farsi desiderare anche oltre il Super ... Difficile, dunque, che verrà fatta un'eccezione per The Last of Us , ma non è ancora detta l'ultima ...

Non mi lasciare 2 si farà? Ultima puntata e ipotesi seconda stagione della serie con Vittoria Puccini Fanpage.it Milik e Under show, il Marsiglia rimonta e travolge l'Angers I marsigliesi, sotto 0-2, ribaltano le sorti del match nella ripresa imponendosi per 5-2 trascinati dai vecchi esponenti del campionato di Serie A: show di Milik ... segnando il terzo e quarto goal, ...

Bocalon: «Ringrazio il Venezia, ma ho sofferto negli ultimi mesi» Ho sofferto tanto perché non sono riuscito a scendere in campo, non sono stati mesi facili per me anche perché dopo aver segnato un gol così importante in finale play off e aver sognato la massima ...

