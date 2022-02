Ucciso e dato alle fiamme in un campo alle Porte di Roma: fermati 4 ragazzi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Anguillara Sabazia. Un omicidio terribile, una resa dei conti o forse una vendetta cruenta e ben congegnata. Il corpo della vittima era stato rinvenuto qualche settimana fa da un passante. Era precisamente il 22 gennaio scorso, quando questi aveva visto una sagoma umana a terra nel campo. L’avvistamento era avvenuto su via Braccianense Claudia all’altezza del chilometro 17.200. Leggi anche: Macabra scoperta alle Porte di Roma: trovato il corpo carbonizzato di un uomo La terribile scoperta alle Porte di Roma L’uomo aveva chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto erano poi intervenuti rapidamente i Carabinieri della Compagnia di Bracciano e del Nucleo investigativo di Ostia. I militari, in quella occasione, constatarono i resti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Anguillara Sabazia. Un omicidio terribile, una resa dei conti o forse una vendetta cruenta e ben congegnata. Il corpo della vittima era stato rinvenuto qualche settimana fa da un passante. Era precisamente il 22 gennaio scorso, quando questi aveva visto una sagoma umana a terra nel. L’avvistamento era avvenuto su via Braccianense Claudia all’altezza del chilometro 17.200. Leggi anche: Macabra scopertadi: trovato il corpo carbonizzato di un uomo La terribile scopertadiL’uomo aveva chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto erano poi intervenuti rapidamente i Carabinieri della Compagnia di Bracciano e del Nucleo investigativo di Ostia. I militari, in quella occasione, constatarono i resti ...

Advertising

CorriereCitta : Ucciso e dato alle fiamme in un campo alle Porte di Roma: fermati 4 ragazzi - Flavio04928641 : @carlinojr @NomeCodice Ma stai seriamente scherzando? Ma cosa di preciso ti ha dato alla testa? Dire che il green p… - skypeaky : @greysloanbly Io penso che intendano una morte simbolica, in un’intervista infatti steven diceva che thomas sarebbe… - micheleguglie : @FabioGiovanniD1 @shaara1977 @DX_8492783 @MarcoResiste @CottarelliCPI @MMastrantuono No, NON è ingiusto, perché noi… - zonwu : «Vivevamo da separati in casa. Non sopportavo l’odore di fumo che emanava quando rientrava in casa». E l'ha bruciat… -