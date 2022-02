TIM spegne il 3G | ecco chi dovrà cambiare SIM e come farlo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tim stando a poco a poco la sua rete 3G, ormai obsoleta, di modo da potenziare il 4G e soprattutto il 5G, presente e futuro delle connessioni mobile. Il “down” scatterà ufficialmente a partire dal prossimo aprile 2022, e in questi giorni la compagnia telefonica di bandiera ha pubblicato la roadmap con tutte le varie date dello spegnimento a secondo del comune. Tim e 3G, 4/2/2022 – Computermagazine.itUn calendario che lo stesso operatore ha pubblicato sul proprio sito ufficiale di modo da rendere chiaro il passaggio, e avvisando con qualche settimana di anticipo coloro che saranno interessati dallo spegnimento. Scovare il Comune dove si abita è molto semplice in quanto vi basterà recarvi sul sito internet di Tim alla sezione interessata, quindi scegliere la Regione di provenienza, scaricare il documento Pdf associato, e scoprire appunto il Paese dove si risiede ...

Advertising

hwupgrade : TIM ha iniziato il progressivo spegnimento della rete #3G: ecco cosa cambia per gli utenti che possiedono smartphon… - pianetacellular : #TIM nel 2022 spegnerà la sua rete 3G per puntare su quelle migliori 4G LTE e 5G. Resta la rete 2G. -

Ultime Notizie dalla rete : TIM spegne

Il messaggio con cuista informando tutti questi utenti è il seguente: Gentile cliente, da aprile 2022,avvierà il progressivo spegnimento della rete mobile 3G, che sarà sostituita dalle ...Rete 3G: quando sie dove La rete 3G di Vodafone , l'altro grande operatore presente insieme aall'epoca dell'espansione della rete 3G , ha già terminato il suo switch off mentre...TIM sta spegnendo progressivamente la sua rete 3G per potenziare il 4G e soprattutto il 5G. Il piano per lo spegnimento prevede che la tecnologia 3G della rete mobile di TIM venga inizializzata dal ...La TIM spegnerà il 3G: il 22 maggio 2022 a Petrosino, a Marsala il 22 giugno 2022. Ecco tutti gli altri comuni della Sicilia: TIM-switch-off-per-regioni-3g-sicilia Alla fine dello scorso anno TIM ha ...