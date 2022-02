Studenti in rivolta | «Non siamo numeri | nessuno va sfruttato»

Leggi su ilmanifesto

Centomilain quindici città hanno manifestato ieri contro l'alternanza scuola lavoro e le nuove regole della maturità volute dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ieri si è sottratto al confronto. Il tragico evento che ha fatto tracimare questo movimento oltre i limiti stabiliti dalla democrazia immunizzata in cui viviamo è stata la morte all'ultimo giorno di stage di Lorenzo Parelli travolto da una putrella di 150 chili in una fabbrica metalmeccanica in provincia di Udine.