Sanremo 2022 | Mattarella telefona ad Amadeus e lo ringrazia | “Sono un grande fan di Mina”

(Di venerdì 4 febbraio 2022)– “Ho ricevuto unata bellissima dal presidente: era commosso per l’omaggio che il Festival gli ha tributato e mi ha anche confessato che è unfan di. Il suo gesto mi commuove, grazie presidente”., in conferenza stampa, svela lata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio, a cui il Festival diha reso omaggio ieri nel corso della terza serata con ‘’ di. Omaggio arrivato nel giorno in cui il Capo dello Stato ha giurato davanti al Parlamento per il bis del settennato (leggi qui). “E’ una cosa che non dimenticherò mai, avrei voluto registrare ...