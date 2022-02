Sanremo 2022 | Irama e la “tensione con Gianluca Grignani sulla scelta della canzone” I social | “Si presenterà sul palco?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022)imprevedibile. Se ne parla in queste ore: il cantautore 49enne ci ha abituati alle sue intemperanze e suiserpeggia la domanda “sisuldell’Ariston?“. Sì, perchécanterà in coppia conun suo brano. Stando al Messaggero, fonti vicine alla Rai avrebbero diffusola notizia di una piccola disputa tra i due per ladel brano:punta su Destinazione Paradiso,su La mia storia tra le dita. Ora, fin qui, possiamo dire che‘casca in piedi’. Si tratta di due canzoni splendide, come in gara non ce ne sono. Uno dei migliori cantautori italiani, che per qualche motivo si è perso. Lascianodoci però due album, Destinazione Paradiso e La ...