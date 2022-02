Sanremo 2022, a Piazza Colombo il semaforo è (sempre) lampeggiante: “Rimetterlo in funzione causava traffico”. L’assessore Donzella spiega (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il semaforo c’è. Ma quando hanno provato ad accenderlo è stato il caos. Così, da allora, le luci sono lampeggianti. sempre. Nell’area principale del centro di Sanremo, Piazza Colombo, il semaforo è spento. O meglio, lampeggiante. Nel grande Piazzale quadrato da cui si dipanano via Matteotti, strada perdonale dove si trova il teatro Ariston, corso Garibaldi e le arterie a mare per il levante e il ponente, i cittadini si regolano da soli. Seguono la segnaletica verticale e orizzontale. Quando arrivi a Sanremo durante il Festival della Canzone e vedi il semaforo lampeggiante con i vigili urbani impegnati a dirigere il traffico di pedoni, automobilisti e il carico e scarico di camion della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilc’è. Ma quando hanno provato ad accenderlo è stato il caos. Così, da allora, le luci sono lampeggianti.. Nell’area principale del centro di, ilè spento. O meglio,. Nel grandele quadrato da cui si dipanano via Matteotti, strada perdonale dove si trova il teatro Ariston, corso Garibaldi e le arterie a mare per il levante e il ponente, i cittadini si regolano da soli. Seguono la segnaletica verticale e orizzontale. Quando arrivi adurante il Festival della Canzone e vedi ilcon i vigili urbani impegnati a dirigere ildi pedoni, automobilisti e il carico e scarico di camion della ...

