Oltre un milione di tasse non pagate: l’ex F1 Nannini rischia processo per bancarotta (Di venerdì 4 febbraio 2022) l’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini, fratello della cantante Gianna, rischia il processo per bancarotta fraudolenta nella gestione della azienda di famiglia, la storica «Pasticcerie Nannini», fondata dal nonno Guido. La «Pasticcerie Nannini», spiega il Corriere della Sera, è stata dichiarata fallita il 14 febbraio 2019. La Procura ora contesta ad Alessandro «di non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022)pilota di Formula 1 Alessandro, fratello della cantante Gianna,ilperfraudolenta nella gestione della azienda di famiglia, la storica «Pasticcerie», fondata dal nonno Guido. La «Pasticcerie», spiega il Corriere della Sera, è stata dichiarata fallita il 14 febbraio 2019. La Procura ora contesta ad Alessandro «di non L'articolo

Advertising

Corriere : Tasse evase per 1,2 milioni: l’ex pilota Alessandro Nannini rischia il processo per bancarotta - CalcioFinanza : Oltre un milione di tasse non pagate: l’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini (fratello di Gianna) rischia un p… - MaScaglioni : #Sanremo2020 Anche oggi il dato più importante è quello di #target: il migliore è quello giovane 15/24 anni, al 68%… - donvitorap : RT @LAVonlus: Sperimentazione animale, @MinisteroSalute pubblica dati animali utilizzati nel 2018: oltre mezzo milione di vittime! Approvar… - AnnaNegrotti : RT @LAVonlus: Sperimentazione animale, @MinisteroSalute pubblica dati animali utilizzati nel 2018: oltre mezzo milione di vittime! Approvar… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre milione Quanto vale medaglia d'oro, argento e bronzo alle Olimpiadi Oltre alla gloria, riuscire a primeggiare di una delle gare olimpiche può garantire anche un ... con i prezzi all'asta che possono arrivare anche a superare il milione di dollari. Decidere di separarsi ...

Assegno unico 2022, occhio all'errore: il gesto che potrebbe costarvi caro A tal proposito interesserà sapere che ad oggi sono state presentate oltre un milione di domande, con le prime erogazioni che avranno luogo a partire dal 1° marzo 2022 . I soggetti interessati, ...

Alessandro Nannini, tasse non pagate per oltre un milione: l’ex pilota rischia il processo per bancarotta Corriere Roma Tesla richiama quasi un milione di veicoli: ecco perché Tesla richiama oltre 817.000 veicoli a causa di segnali acustici delle cinture di sicurezza difettosi. E’ quanto riferisce l’Autorità di sicurezza automobilistica (Nhtsa) degli Stati Uniti. Nello ...

Digitale terrestre, torna la paura: altre emittenti a rischio Oltre 1 milione di utenti non potranno più ricevere il segnale delle emittenti locali a partire dai primi giorni di marzo, quando diventerà effettivo il nuovo digitale terrestre. Ecco cosa propongono: ...

alla gloria, riuscire a primeggiare di una delle gare olimpiche può garantire anche un ... con i prezzi all'asta che possono arrivare anche a superare ildi dollari. Decidere di separarsi ...A tal proposito interesserà sapere che ad oggi sono state presentateundi domande, con le prime erogazioni che avranno luogo a partire dal 1° marzo 2022 . I soggetti interessati, ...Tesla richiama oltre 817.000 veicoli a causa di segnali acustici delle cinture di sicurezza difettosi. E’ quanto riferisce l’Autorità di sicurezza automobilistica (Nhtsa) degli Stati Uniti. Nello ...Oltre 1 milione di utenti non potranno più ricevere il segnale delle emittenti locali a partire dai primi giorni di marzo, quando diventerà effettivo il nuovo digitale terrestre. Ecco cosa propongono: ...