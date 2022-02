Nucleare fonte «green», lo dice l'Europa ma da noi trionfa l'ipocrisia ed il preconcetto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con il voto di maggioranza della Commissione Europea di mercoledì 2 febbraio il gas naturale e gli impianti per l'energia Nucleare sono state dichiarate fonti utili alla transizione ecologica dell'Unione. Il riconoscimento consente ora, a determinate condizioni, di considerare progetti che possano ricevere l'etichetta di investimenti verdi e per questo ricevere fondi per la loro realizzazione. Si chiama tassonomia, ma di fatto è un'ammissione di aver voluto seguire l'ideologia ecologista senza tenere nella giusta considerazione le leggi della fisica, le tecnologie energetiche disponibili e l'acuirsi delle possibili crisi internazionali che già esistevano (quella Ucraina risale al 2014). Contro il provvedimento hanno votato tre membri della Commissione, mentre altri quattro hanno espresso riserve, tra i quali il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. Non ... Leggi su panorama (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con il voto di maggioranza della Commissione Europea di mercoledì 2 febbraio il gas naturale e gli impianti per l'energiasono state dichiarate fonti utili alla transizione ecologica dell'Unione. Il riconoscimento consente ora, a determinate condizioni, di considerare progetti che possano ricevere l'etichetta di investimenti verdi e per questo ricevere fondi per la loro realizzazione. Si chiama tassonomia, ma di fatto è un'ammissione di aver voluto seguire l'ideologia ecologista senza tenere nella giusta considerazione le leggi della fisica, le tecnologie energetiche disponibili e l'acuirsi delle possibili crisi internazionali che già esistevano (quella Ucraina risale al 2014). Contro il provvedimento hanno votato tre membri della Commissione, mentre altri quattro hanno espresso riserve, tra i quali il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. Non ...

