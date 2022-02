Nembro | controllo antidroga degenera | accoltellati due Carabinieri

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Si è verificato ieri a, in provincia di Bergamo, l’accoltellamento di due. I due membri delle forze dell’ordine, mentre svolgevano un, sono stati aggrediti da un individuo. È caccia all’uomo.due: la dinamica dei fatti Si è verificato di sera, nei pressi del sottopasso ferroviario di, l’accoltellamento dei due. Le vittime della violenza sono due forze dell’arma di 24 e 26 anni. Fortunatamente, la lama del coltello non ha raggiunto gli organi vitali dei due, che comunque sono stati subito soccorsi da due ambulanze e due automatiche. Successivamente sono stati ricoverati all’Ospedale Papa Giovani XXIII di Bergamo, in codice giallo. La zona nella quale si sono ...

