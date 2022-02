Nasa, la Stazione Spaziale Internazionale cadrà molto presto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo spazio è sicuramente uno dei grandi protagonisti del nuovo millennio. Benché la sua esplorazione sia iniziata secoli fa, nell’ultimo periodo è stata decisamente incentivata. Basti pensare alle spedizioni su Marte, le quali avrebbero come fine la scoperta di altre forme di vita e di condizioni favorevoli per la sopravvivenza della specie umana. Oppure al progetto in fase di sviluppo di un secondo allunaggio. O ancora, al turismo Spaziale di cui Elon Musk e Jeff Bezos sono di certo i più accaniti promotori. Ma sfortunatamente, per ogni avventura che inizia, ce n’è un’altra che finisce. Ed è proprio questo il caso della missione della Stazione Spaziale Internazionale, che pare stia per giungere al termine. Stando alle recenti rivelazioni della Nasa, infatti, la ISS ha quasi esaurito il suo tempo e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo spazio è sicuramente uno dei grandi protagonisti del nuovo millennio. Benché la sua esplorazione sia iniziata secoli fa, nell’ultimo periodo è stata decisamente incentivata. Basti pensare alle spedizioni su Marte, le quali avrebbero come fine la scoperta di altre forme di vita e di condizioni favorevoli per la sopravvivenza della specie umana. Oppure al progetto in fase di sviluppo di un secondo allunaggio. O ancora, al turismodi cui Elon Musk e Jeff Bezos sono di certo i più accaniti promotori. Ma sfortunatamente, per ogni avventura che inizia, ce n’è un’altra che finisce. Ed è proprio questo il caso della missione della, che pare stia per giungere al termine. Stando alle recenti rivelazioni della, infatti, la ISS ha quasi esaurito il suo tempo e ...

