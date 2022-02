Moda catalana in lutto, muore a 74 anni lo stilista Antonio Mirò (Di venerdì 4 febbraio 2022) Barcellona è in lutto per la scomparsa dello stilista Antonio Mirò, 74 anni, che in mezzo secolo di carriera ha portato la Moda catalana sulle più prestigiose passerelle internazionali e ha disegnato le divise delle Olimpiadi del 1992. Ad annunciare il decesso di una figura emblematica della Moda spagnola è la stampa locale, imputandolo ad un infarto. “Che tu possa riposare in pace”, ha twittato il ministro della Cultura, Miquel Iceta, omaggiando Mirò sui social. “Triste per la morte di Toni Mirò, uno dei grandi nomi della Moda catalana”, ha scritto il presidente della regione Pere Aragone’s. “Era barcellonese di cuore, creativo, rivoluzionario. Ha ispirato numerose generazioni e ha ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Barcellona è inper la scomparsa dello, 74, che in mezzo secolo di carriera ha portato lasulle più prestigiose passerelle internazionali e ha disegnato le divise delle Olimpiadi del 1992. Ad annunciare il decesso di una figura emblematica dellaspagnola è la stampa locale, imputandolo ad un infarto. “Che tu possa riposare in pace”, ha twittato il ministro della Cultura, Miquel Iceta, omaggiandosui social. “Triste per la morte di Toni, uno dei grandi nomi della”, ha scritto il presidente della regione Pere Aragone’s. “Era barcellonese di cuore, creativo, rivoluzionario. Ha ispirato numerose generazioni e ha ...

