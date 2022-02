Milano | bruciano la porta di una casa abitata da un disabile | arrestati

Advertising

La coppia aveva riportato ustioni alle braccia e alle gambe domando il rogo nel loro appartamento in via Terracina a. Per gli arrestati le accuse sono di tentato omicidio, incendio e minaccia ...... uno dei quali invalido, alla periferia nord di, in zona Affori. La coppia aveva riportato ustioni alle braccia e alle gambe, nel tentativo di domare le fiamme. In manette sono finiti due ...A Milano i carabinieri hanno arrestato due uomini, di 49 e 40 anni, perché la notte tra il 2 e il 3 gennaio avevano dato fuoco alla porta dell'abitazione di una coppia di loro conoscenti.(ANSA) - MILANO, 04 FEB - I carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno arrestato due uomini, di 49 e 40 anni, perché la notte tra il 2 e il 3 gennaio avevano dato fuoco alla porta dell'abitazione ...