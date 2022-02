Maria Chiara Giannetta | «Che emozione condurre Sanremo»

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 febbraio 2022) «Mi sento come un’invitata a un matrimonio reale: sono la più piccola tra le conduttrici del Festival e come i piccoli mi voglio divertire». È stranamente rilassata e al tempo stesso piena di energia, l’attrice chiamata da Amadeus a co-2022 nella quarta serata, quella delle cover in onda venerdì 4 febbraio, con i 25 cantanti alle prese con brani italiani e stranieri dagli anni Sessanta ai Novanta. Il feeling tra il conduttore e l’attrice consacrata dalla serie sbanca ascolti Blanca è scattato durante due puntate de I soliti ignoti e poco prima di Natale è arrivata per lei la chiamata inaspettata. «Cosa farò? Vorrei portare la mia storia, raccontare ciò che mi è accaduto nell’ultimo anno», anticipa a Panorama.it in una video intervista realizzata a poche ore dal ...