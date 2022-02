Marche in zona arancione, firmata ordinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le Marche passano dalla zona gialla alla zona arancione. “Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità, ministero della Salute e Regioni, ho firmato l’ordinanza che sancisce il passaggio delle Marche in area arancione” ha comunicato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Nelle Marche il dato dell’occupazione delle terapie intensive è al 26,3% e quello dell’area medica è al 33%, stando a quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali, aggiornate al 3 febbraio, che l’Adnkronos Salute ha potuto visionare. Dunque, numeri da zona arancione. I parametri infatti per il passaggio da gialla ad arancione prevedono il 20% di posti letto in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lepassano dallagialla alla. “Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità, ministero della Salute e Regioni, ho firmato l’che sancisce il passaggio dellein area” ha comunicato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Nelleil dato dell’occupazione delle terapie intensive è al 26,3% e quello dell’area medica è al 33%, stando a quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali, aggiornate al 3 febbraio, che l’Adnkronos Salute ha potuto visionare. Dunque, numeri da. I parametri infatti per il passaggio da gialla adprevedono il 20% di posti letto in terapia ...

