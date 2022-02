LIVE Italia-Norvegia 7-6 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: bene Constantini! Sorpasso azzurro nel quinto end (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.40: Power play Norvegia! Una stone norvegese a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end 2.36: Perfetta Stefania Constantini! Bocciata la stone a punto della Norvegia e arrivano i 2 punti per l’Italia! 2.35: serve un bel tiro di Constantini per i due punti azzurri 2.33: Ci sono due stone azzurre a punto a due tiri dal termine. Vedremo la scelta dei norvegesi 2.29: Doppio errore dei norvegesi all’inizio del quinto end. Ci sono tre stone azzurre a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end 2.20: Ancora un errore di Constantini nell’ultimo tiro ma non ne approfitta la Norvegia che riesce a conquistare un solo punto. Gli scandinavi chiudono avanti la prima parte di gara: 6-5 2.17: Una stone norvegese ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.40: Power play! Una stone norvegese a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end 2.36: Perfetta StefaniaBocciata la stone a punto dellae arrivano i 2 punti per l’! 2.35: serve un bel tiro di Constantini per i due punti azzurri 2.33: Ci sono due stone azzurre a punto a due tiri dal termine. Vedremo la scelta dei norvegesi 2.29: Doppio errore dei norvegesi all’inizio delend. Ci sono tre stone azzurre a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end 2.20: Ancora un errore di Constantini nell’ultimo tiro ma non ne approfitta lache riesce a conquistare un solo punto. Gli scandinavi chiudono avanti la prima parte di gara: 6-5 2.17: Una stone norvegese ...

