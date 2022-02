Letizia di Spagna cede al rosso e seduce con la giacca in pelle

Leggi su dilei

(Di venerdì 4 febbraio 2022)diconclude la sua settimana di lavoro partecipando a un evento per lei fondamentale, il Forum contro il cancro organizzato dall’AECC in occasione della giornata mondiale. E arriva all’appuntamento con la sua magnificadirossa che infiamma la conferenza. Dopo aver incantato Vienna, abbiamo vistodiimpegnata all’UNICEF con un completoe pantaloni di Hugo Boss da working girl, molto formale, molto semplice. Ma quando la Reina decide di tornare al suo colore preferito, ossia il, non ha rivali.diinrossa Così eccola presenziare all’evento contro il cancro, tema cui è molto sensibile, recuperando ...