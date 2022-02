Le cariche agli studenti e le critiche di chi non conosce le regole dell'ordine pubblico (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la morte dello studente Lorenzo Parelli ucciso da una trave durante l’ultimo giorno dello stage aziendale centinaia di studenti hanno manifestato in tutta Italia gridando «Lorenzo è vivo e lotta insieme a noi». Proteste per l’assurda morte di un ragazzo di soli 18 anni sfociate purtroppo nella violenza perché durante le manifestazioni non autorizzate la Polizia ha caricato gli studenti a Torino e Milano.Al sit-in di Torino infatti un gruppo di circa 200 studenti ha cercato di forzare il blocco delle forze di polizia e gli agenti lo hanno bloccato immediatamente con diverse cariche ferendo almeno una dozzina di ragazzi anche minorenni. «A Roma la manifestazione c’è stata nel pomeriggio ed ha rispettato le direttive della questura. Il problema su ... Leggi su panorama (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la morteo studente Lorenzo Parelli ucciso da una trave durante l’ultimo giornoo stage aziendale centinaia dihanno manifestato in tutta Italia gridando «Lorenzo è vivo e lotta insieme a noi». Proteste per l’assurda morte di un ragazzo di soli 18 anni sfociate purtroppo nella violenza perché durante le manifestazioni non autorizzate la Polizia ha caricato glia Torino e Milano.Al sit-in di Torino infatti un gruppo di circa 200ha cercato di forzare il bloccoe forze di polizia e gli agenti lo hanno bloccato immediatamente con diverseferendo almeno una dozzina di ragazzi anche minorenni. «A Roma la manifestazione c’è stata nel pomeriggio ed ha rispettato le direttivea questura. Il problema su ...

