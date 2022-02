L’annuncio di Pioli in conferenza | due titolari assenti!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tecnico del Milan Stefanosi è presentato instampa alla vigilia del derby della madonnina e dalle sue dichiarazioni non sono certamente mancate le sorprese: Alle domande di alcuni giornalisti interessati alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Fikayo Tomori, il tecnico ha risposto così: “Nè Ibra, nè Rebic saranno a disposizione della squadra per la partita di domani, mentre Tomori ha svolto un grande lavoro e sarà disponibile, ma non credo dall’inizio“. Poi sull’Inter: “Hanno vinto il campionato lo scorso anno e sta dimostrando anche in questa stagione di essere forte. Si verranno a creare molti duelli, la squadra che ne vincerà di più avrà la meglio“.