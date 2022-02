La Nato e le stragi in Italia: non è un romanzo (Di sabato 5 febbraio 2022) L’ultima inchiesta sulla strage fascista di Brescia del 28 maggio 1974 ha condotto gli inquirenti sulla soglia d’ingresso di Palazzo Carli a Verona, sede del comando Nato. Li ha portati lì un testimone all’epoca interno agli ambienti di Ordine Nuovo (On), il gruppo fondato da Pino Rauti responsabile dell’eccidio di Piazza Fontana come di quello a Piazza della Loggia. Per raccontare la storia delle stragi in Italia si deve partire dal «principio di realtà», crudo ma efficace, espresso dal generale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 febbraio 2022) L’ultima inchiesta sulla strage fascista di Brescia del 28 maggio 1974 ha condotto gli inquirenti sulla soglia d’ingresso di Palazzo Carli a Verona, sede del comando. Li ha portati lì un testimone all’epoca interno agli ambienti di Ordine Nuovo (On), il gruppo fondato da Pino Rauti responsabile dell’eccidio di Piazza Fontana come di quello a Piazza della Loggia. Per raccontare la storia delleinsi deve partire dal «principio di realtà», crudo ma efficace, espresso dal generale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MauroCapozza : RT @ppiersante: Già, la NATO, quella che ci metteva le bombe sui treni, nelle stazioni, nelle piazze e nelle banche. Non gli piaceva come e… - ruotegrasse : RT @ppiersante: Già, la NATO, quella che ci metteva le bombe sui treni, nelle stazioni, nelle piazze e nelle banche. Non gli piaceva come e… - semeraro_g : RT @ppiersante: Già, la NATO, quella che ci metteva le bombe sui treni, nelle stazioni, nelle piazze e nelle banche. Non gli piaceva come e… - EghelFederico : Lo Stato italiano ha eseguito la Strage della Stazione di Bologna e tutte le altri stragi della “strategia della te… - CorinnaAutrice : Il ruolo dei servizi segreti della #Nato nelle stragi nere, fra cui quella dell'Attentato all’#Oktoberfest, avenuta… -