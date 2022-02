Koulibaly e Anguissa giocano con l’Inter: niente quarantena, i precedenti in Serie A (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa potranno giocare Napoli-Inter, non ci sarà quarantena al rientro a Napoli dopo la Coppa d’Africa. Il Senegal di Koulibaly sfiderà l’Egitto di Salah nella finale della competizione continentale africana. Gli egiziani hanno battuto il Camerun di Anguissa in Semifinale, mentre il Senegal ha superato il Burkina Faso. Dunque Anguissa avrà qualche giorno in più rispetto a Koulibaly, ma entrambi si metteranno di nuovo a disposizione di Spalletti da lunedì in poi, quando il Napoli entrerà nella settimana in cui sfida l’Inter allo stadio Maradona. Una partita fondamentale, ancora di più se in questo week end dovessero esserci risultati favorevoli agli azzurri. Ricordiamo che per la 24a giornata di Serie A, è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kalidoue Frankpotranno giocare Napoli-Inter, non ci saràal rientro a Napoli dopo la Coppa d’Africa. Il Senegal disfiderà l’Egitto di Salah nella finale della competizione continentale africana. Gli egiziani hanno battuto il Camerun diin Semifinale, mentre il Senegal ha superato il Burkina Faso. Dunqueavrà qualche giorno in più rispetto a, ma entrambi si metteranno di nuovo a disposizione di Spalletti da lunedì in poi, quando il Napoli entrerà nella settimana in cui sfidaallo stadio Maradona. Una partita fondamentale, ancora di più se in questo week end dovessero esserci risultati favorevoli agli azzurri. Ricordiamo che per la 24a giornata diA, è ...

