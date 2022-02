Inter-Milan | Inzaghi | “Domani non è decisiva Lautaro è il nostro rigorista”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “fuori dalla corsa se perde? Penso di no, mancano 15 partite. Abbiamo visto cosa è accaduto all’andata. Nonostante il pareggio, poi abbiamo recuperato il gap. E’ una gara importante, sappiamo cosa rappresenta per i tifosi. Ma c’è ancora tantissimo da giocare. Sappiamo il percorso che abbiamo iniziato tutti insieme, con società e tifosi. Ci sono state delle incognite, ma siamo stati bravi. Questo deve essere uno stimolo per non abbassare la guardia per i tre mesi che mancano da qui alla fine”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’, Simonealla vigilia di, derby della ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra ha l’opportunità di allungare in testa. “La classifica dice la verità, tutto è ancora aperto. In estate la Juventus era la mia favorita, negli ...