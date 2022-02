Incidente mortale Genova: muore diciottenne (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Incidente mortale che ha avuto luogo nella città di Genova, la sera del 3 febbraio, è costato la vita ad un ragazzo di soli diciott'anni. Il tragico evento si è verificato tra le 22 e le 23, quando il giovane è deceduto in seguito ad una caduta dal proprio mezzo a due ruote. L'episodio si è verificato in via Enrico Toti, nel quartiere Marassi del capoluogo ligure. Incidente mortale Genova: il ragazzo era a bordo del suo scooter Secondo quanto raccontato dell'emittente locale Primo Canale il ragazzo è stato subito soccorso dagli uomini del 118. Le condizioni hanno reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale, ma i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Poco prima dell'una il giovane è stato dichiarato morto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La vittima ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'che ha avuto luogo nella città di, la sera del 3 febbraio, è costato la vita ad un ragazzo di soli diciott'anni. Il tragico evento si è verificato tra le 22 e le 23, quando il giovane è deceduto in seguito ad una caduta dal proprio mezzo a due ruote. L'episodio si è verificato in via Enrico Toti, nel quartiere Marassi del capoluogo ligure.: il ragazzo era a bordo del suo scooter Secondo quanto raccontato dell'emittente locale Primo Canale il ragazzo è stato subito soccorso dagli uomini del 118. Le condizioni hanno reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale, ma i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Poco prima dell'una il giovane è stato dichiarato morto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La vittima ...

