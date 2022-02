In crociera con Orietta. Un’epifania al largo di Sanremo: il giuramento di Mattarella (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quest’anno, nei giorni del Festival, Sanremo sembra Venezia: non perché sia “bella ma non ci vivrei” (la seconda affermazione è vera, la prima un po’ meno), ma perché c’è una grande nave da crociera al largo della cittadina ligure, a mezzo miglio dalla costa, che impalla la linea dell’orizzonte deturpando la vista mare. Si tratta della Costa Toscana, nave appunto della Costa, sponsor del Festival. Da lì avvengono i collegamenti con Orietta Berti vestita come Lady Gaga e Rovazzi in cerca d’identità (o anche solo di un nobilissimo bonifico), e con ospiti musicali provenienti dalla scorsa edizione del Festival: è come se sulla nave fosse ancora il 2021, e infatti a bordo il vaccino è come se non esistesse, non basta il Super Green Pass e la terza dose, la nave è una bolla “stile Nba” e ci si può salire solo dopo una ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quest’anno, nei giorni del Festival,sembra Venezia: non perché sia “bella ma non ci vivrei” (la seconda affermazione è vera, la prima un po’ meno), ma perché c’è una grande nave daaldella cittadina ligure, a mezzo miglio dalla costa, che impalla la linea dell’orizzonte deturpando la vista mare. Si tratta della Costa Toscana, nave appunto della Costa, sponsor del Festival. Da lì avvengono i collegamenti conBerti vestita come Lady Gaga e Rovazzi in cerca d’identità (o anche solo di un nobilissimo bonifico), e con ospiti musicali provenienti dalla scorsa edizione del Festival: è come se sulla nave fosse ancora il 2021, e infatti a bordo il vaccino è come se non esistesse, non basta il Super Green Pass e la terza dose, la nave è una bolla “stile Nba” e ci si può salire solo dopo una ...

