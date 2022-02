Giuramento Mattarella, Brunetta: “Costruire un’Italia più europea, più unita, più giusta” (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA – “Il presidente Mattarella, nel suo straordinario discorso dopo il Giuramento in Aula, ci ha indicato con chiarezza la rotta: Costruire un’Italia più europea, più unita, più giusta. un’Italia la cui agenda politica è definita dal Next Generation Eu e dalla sua declinazione nazionale, il Pnrr. un’Italia che può e deve essere rafforzata per orientare il processo per rilanciare l’Europa e rendere strutturale la svolta compiuta in risposta alla pandemia”. Lo scrive su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che poi aggiunge: “un’Italia che ha il dovere di portare avanti le riforme, a cominciare dalla giustizia, e di individuare nella lotta alle disuguaglianze l’asse ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA – “Il presidente, nel suo straordinario discorso dopo ilin Aula, ci ha indicato con chiarezza la rotta:più, più, piùla cui agenda politica è definita dal Next Generation Eu e dalla sua declinazione nazionale, il Pnrr.che può e deve essere rafforzata per orientare il processo per rilanciare l’Europa e rendere strutturale la svolta compiuta in risposta alla pandemia”. Lo scrive su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato, che poi aggiunge: “che ha il dovere di portare avanti le riforme, a cominciare dalla giustizia, e di individuare nella lotta alle disuguaglianze l’asse ...

Advertising

Quirinale : 3 Febbraio 2022 Il giuramento e l’insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - enpaonlus : Briciola, la piccola mascotte dei Carabinieri, al centro della scena come sette anni fa per il giuramento del Presi… - nonesistononomi : RT @madforfree: Sono incantata da ore a rileggere la frase del Presidente #Mattarella che oggi ha detto: “Poteri economici sovranazionali,… - lecodelsud : Giuramento di Sergio Mattarella, il discorso integrale del Presidente della Repubblica #4Febbraio… -