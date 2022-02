Giulia De Lellis grave in ospedale, “Reazione avversa”: sono minuti di apprensione per i fan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Periodo un po’ complesso per Giulia De Lellis, che dopo aver avuto il coronavirus è stata costretta a correre in ospedale a causa di una Reazione a un farmaco per l’asma. L’influencer ha cercato subito di tranquillizzare i suoi fan, minimizzando l’accaduto: “sono solo un po’ debilitata e stanca. Mi riprendo e torno”, è stata la sua promessa via social. Adesso la situazione sembra essere quasi del tutto rientrata: “Finalmente sto molto meglio - ha scritto ai suoi follower - questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma, peggiorata dopo il Covid. sono andata in ospedale per via della Reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio”. Vicino a lei c’è il fidanzato Carlo Berretta, che si prende ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 4 febbraio 2022) Periodo un po’ complesso perDe, che dopo aver avuto il coronavirus è stata costretta a correre ina causa di unaa un farmaco per l’asma. L’influencer ha cercato subito di tranquillizzare i suoi fan, minimizzando l’accaduto: “solo un po’ debilitata e stanca. Mi riprendo e torno”, è stata la sua promessa via social. Adesso la situazione sembra essere quasi del tutto rientrata: “Finalmente sto molto meglio - ha scritto ai suoi follower - questa mattinastata malissimo per via di un farmaco per l’asma, peggiorata dopo il Covid.andata inper via dellama fortunatamente smaltito il farmaco va meglio”. Vicino a lei c’è il fidanzato Carlo Berretta, che si prende ...

