Fondi Pnrr, Severini: "Si reperiscano per rilanciare sport e cultura anche nel Nord di Fiumicino" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fiumicino – "E' ottima la notizia dei Fondi reperiti dal Pnrr per la ristrutturazione del Palafersini (leggi qui). Ma quello che ci chiediamo è: perché non si cerca di fare investimenti anche al Nord del Comune?". Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. "Le risorse per lo sport e per i giovani sono fondamentali, – spiega il Capogruppo – ma non è corretto impegnarsi a risolvere le questioni e trovare Fondi per tutto ciò che riguarda solo una parte di Fiumicino. Il nostro Comune è grande e densamente popolato. Ogni località merita le stesse opportunità di crescita. Ci appelliamo all'Amministrazione affinché, tramite il Pnrr, si attivi per la realizzazione di una ...

