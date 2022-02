(Di venerdì 4 febbraio 2022), 4 febbraio 2022 - Unè statodei coscienza e gravemente ferito ieri mattina all'alba a, in via Michett i nella zona dell'Isolotto. Sull'episodio indaga la polizia.

Advertising

qn_lanazione : Firenze, choc in strada: 35enne trovato privo di sensi. Ipotesi pestaggio - cocchi2a : RT @dukana2: Oggi è la #GiornataControilCancro ??quando ci dicono che la colpa è dello #StileDiVita ??ma la #Toscana è avvelenata ??Inchiesta… - dukana2 : RT @dukana2: Oggi è la #GiornataControilCancro ??quando ci dicono che la colpa è dello #StileDiVita ??ma la #Toscana è avvelenata ??Inchiesta… - dukana2 : Oggi è la #GiornataControilCancro ??quando ci dicono che la colpa è dello #StileDiVita ??ma la #Toscana è avvelenata… - Angelo_Risorto : RT @Antigon25386936: La madre aveva già cercato invano l'aiuto della vicepreside della scuola, che aveva minimizzato gli atti di bullismo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze choc

La Nazione

, 4 febbraio 2022 - Un 35enne è stato trovato privo dei coscienza e gravemente ferito ieri mattina all'alba a, in via Michett i nella zona dell'Isolotto. Sull'episodio indaga la polizia. Secondo quanto appreso, l'ipotesi investigativa principale sarebbe quella che sia stato vittima di un pestaggio , ...Tra i divieti "" spiccano la mancata possibilità di prendere un bus, tagliare i capelli, ... Roma,e Venezia sono il fantasma delle città che furono. Il comparto turistico è in ginocchio, ...Firenze, 4 febbraio 2022 - Un 35enne è stato trovato privo dei coscienza e gravemente ferito ieri mattina all'alba a Firenze, in via Michetti nella zona dell'Isolotto. Sull'episodio indaga la polizia.Una reazione esemplare, quella di un 13enne vittima di insulti antisemiti da parte di un coetaneo a Firenze, nel Giorno della Memoria. Leggi anche > Lascia ...