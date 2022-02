Escape Campus Bari ottiene la prestigiosa qualifica di Official Test Center LanguageCert

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – La scuola di lingue persegue l’innovazione nel settore della certificazione linguistica ed, oltre ad essere Online Exam Partner, diventa sede ufficiale per gli esami, già Online Examination Partner da oltre un anno, è ora sede d’esame accreditataper tutti coloro che necessitano di una certificazione ESOL che ati le competenze in lingua inglese”, spiega Raffaele Misceo, fondatore della. “Le certificazioniInternational ESOL sono riconosciute in Inghilterra da Ofqual, a livello internazionale in ben sessanta paesi ed in Italia dal MIUR. Possono dunque essere validate da scuole ed università ed utilizzate in qualunque concorso pubblico, per ...

Advertising

mmmi_it : RT @euroregionenews: AL FEFF 24 'ESCAPE FROM MOGADISHU', il tesissimo blockbuster di Ryoo Seung-wan che vede protagoniste le due Coree e… - euroregionenews : AL FEFF 24 'ESCAPE FROM MOGADISHU', il tesissimo blockbuster di Ryoo Seung-wan che vede protagoniste le due Coree… -

Ultime Notizie dalla rete : Escape Campus

Adnkronos

... tratto dall'room 'WER IST WER', che si ispira al trentennale della caduta del Muro di ... leader nella formazione dei creative media, con oltre 50in 26 Paesi. SAE Italia s.r.l. ......sgualcito" Lingue a Sonagli (il format di successo andato in onda prima su Radio Cusanoe ... E non poteva certo mancare un'area game dedicata a tutta la famiglia: dueExperience a tema ...(Bari 4 febbraio 2022) - La scuola di lingue persegue l’innovazione nel settore della certificazione linguistica ed, oltre ad essere Online Exam Partner, diventa sede ufficiale per gli esami ...Investigators are still determining the root cause of the escape, but the facility has already made several changes in response to the review, including: replacing vehicles on campus with electric ...