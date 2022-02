Drusilla Foer si commuove per le parole di Michele Bravi | poi risponde a tono ad una freddura di Iva Zanicchi

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 febbraio 2022)è stata l’assoluta protagonista della terza serata del Festival di Sanremo. Eleganza, ironia, simpatia, classe, carisma e tanto talento: Gianluca Gori ha riempito il palco ed ha saputo strappare più di un sorriso, senza mai cadere nella volgarità, portando in scena il suo personaggio. Fra uno sketch e l’altro ha avuto anche degli scambi di battuta con alcuni degli artisti in gara. Ha detto a Sangiovanni che anche lui si era presentato sul palco dell’Ariston come lei, ha flirtato con Giovanni Truppi e si è commossa per ledi. Il giovane cantante le ha infatti detto: “Sono felicissimo che sei qua, la tua presenza racconta proprio la meritocrazia, che bello!”. Io ferma a questo momento #Sanremo2022 #...