Covid, Miur: nell'ultima settimana 81% alunni in presenza

L'81,2% degli studenti italiani ha frequentato la scuola in presenza nell'ultima settimana. E' quanto si legge nel monitoraggio fornito dal ministero dell'Istruzione in merito al periodo 24 - 29 gennaio 2022.

