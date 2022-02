Covid in calo, la Cabina di regia: l’Rt ora è 0,93, mentre l’incidenza settimanale è scesa a 1.362 ogni 100mila abitanti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Puntuale come ogni fine settimana, ecco i dati relativi alla curva epidemiologica del Paese, raccolti dalla Cabina di regia, in collaborazione con l’Iss ed il ministero della Salute. Ebbene, è finalmente confermato sia il calo dell’indice Rt, che dell’incidenza, così come quello relativo ai ricoveri in area medica, e nelle terapie intensive. Inoltre, si legge ancora nel report, tra Regioni e province autonome 3 sono a rischio alto, 3 moderato e 15 basso. Infine, sono scesi anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Ma entriamo nello specifico per leggere insieme i dati. Cabina di regia: registrato sia il calo dell’Rt (ora a 0,93), che dell’incidenza settimanale (1.362 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) Puntuale comefine settimana, ecco i dati relativi alla curva epidemiologica del Paese, raccolti dalladi, in collaborazione con l’Iss ed il ministero della Salute. Ebbene, è finalmente confermato sia ildell’indice Rt, che del, così come quello relativo ai ricoveri in area medica, e nelle terapie intensive. Inoltre, si legge ancora nel report, tra Regioni e province autonome 3 sono a rischio alto, 3 moderato e 15 basso. Infine, sono scesi anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Ma entriamo nello specifico per leggere insieme i dati.di: registrato sia ildel(ora a 0,93), che del(1.362 ...

