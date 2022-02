Covid, dalle riaperture alle scadenze: tutte le date da ricordare (Di venerdì 4 febbraio 2022) Inizia ad avvicinarsi anche in Italia l’allentamento delle restrizioni contro il coronavirus. Il 10 febbraio scade il divieto di obbligo di mascherine all'aperto, potranno riaprire le discoteche e si potranno organizzare di nuovo concerti e feste. A fine marzo potrebbe terminare lo stato di emergenza. Ecco nel dettaglio il calendario con tutte le prossime tappe da segnare Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 febbraio 2022) Inizia ad avvicinarsi anche in Italia l’ntamento delle restrizioni contro il coronavirus. Il 10 febbraio scade il divieto di obbligo di mascherine all'aperto, potranno riaprire le discoteche e si potranno organizzare di nuovo concerti e feste. A fine marzo potrebbe terminare lo stato di emergenza. Ecco nel dettaglio il calendario conle prossime tappe da segnare

Advertising

infoitinterno : Covid, dalle riaperture alle scadenze: tutte le date da ricordare - IviaggidiCiopi : Giornale cittadino commenta che la chiusura delle piscine è dovuta non solo dai costi bollette ma pure dalle person… - statodelsud : Covid, dalle riaperture alle scadenze: tutte le date da ricordare - Pino__Merola : Covid, dalle riaperture alle scadenze: tutte le date da ricordare - MazzuoliRic : RT @artebenessere: @ilpresidenthe @BlofeldSchwab Punto primo: tesoro, cambia onicotecnica. Dammi retta. Punto secondo: non è che non si cr… -