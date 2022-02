Ciclismo |  Remco Evenepoel | “La tappa e la salita finale sono state dure | non avevano bisogno del tratto in ghiaia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Giornata difficile quest’oggi alla Volta a la Comunitat Valenciana per. Il portacolori della Quick-Step Alpha Vinyl ha perso terreno dai rispettivi rivali nelall’interno del temutissimoin sterrato che ha incoronato il russo Aleksandr Vlasov (Bora–Hansgrohe). Il belga ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Velonews’: “Penso che il miglior ciclista abbia vinto oggi. Aleksandr si è davvero meritato questa vittoria. Ha mostrato il suo buon livello. In realtà misentito bene tutto il giorno, ma suldile gambe non hanno retto”. Il 22enne nativo di Aalst ha continuato dicendo: “Nell’ultimo chilometro non ho retto l’attacco dei rivali. Nonostante tuttocontento, è stata una buona prova visto che siamo ...