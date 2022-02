«Che strano uomo sono io»: la lettera di Achille Lauro alle donne dal palco di Sanremo – Il testo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uno in bianco, l’altra in nero: Achille Lauro e Loredana Bertè si sono esibiti sul palco del Festival di Sanremo in una cover di «Sei bellissima». Ma la performance dell’artista romano non si è limitata alla canzone: alla fine del duetto, ha consegnato a Bertè un mazzo di rose con una lettera. Nel testo c’era una rivisitazione al maschile del brano appena cantato: Che strano uomo sono io,incapace di chiedere scusa, Perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano uomo sono io, Capace solo di ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uno in bianco, l’altra in nero:e Loredana Bertè siesibiti suldel Festival diin una cover di «Sei bellissima». Ma la performance dell’artista romano non si è limitata alla canzone: alla fine del duetto, ha consegnato a Bertè un mazzo di rose con una. Nelc’era una rivisitazione al maschile del brano appena cantato: Cheio,incapace di chiedere scusa, Perché confonde il perdono con la vergogna. Cheio, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Cheio, Capace solo di ...

