Centro | Bellanova Iv | ' discutiamo con tutti di tutto | ma non c' è una Margherita all' orizzonte' **

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Leggo ricostruzioni e dichiarazioni anche autorevoli circa prossime fusioni di Italia Viva con altri soggetti politici. Noi discutiamo volentieri con tutti e di tutto ma non c'è nessuna Margherita all'orizzonte, c'è solo il percorso che abbiamo iniziato a delineare alla Leopolda e che vedrà Italia Viva e Matteo Renzi decisivi nella prossima legislatura come lo siamo stati in questa. Di tutto parleremo il 26 all'assemblea nazionale, senza che altri decidano per noi il nostro futuro". Lo dice presidente di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

Ultime Notizie dalla rete : **Centro Bellanova Partito di centro, strada in salita. Tra distanze e interessi divergenti... 'Il problema che ha Renzi casomai è nella resistenza da parte di alcuni suoi esponenti, da Teresa Bellanova a Gennaro Migliore, a confluire in un centro che ha origini a destra'. Il destino del ...

L'ippica svedese bandisce la frusta. E noi? Negli States la questione è al centro della scena da molti anni. E tuttavia, a causa della ...del Comitato padovano contro doping e macellazione dei cavalli da corsa all'ora ministro Teresa Bellanova ...

Bellanova: dal centro-destra spettacolo devastante per il paese Agenpress Tutte le formazioni-tipo dopo il mercato: squadra per squadra, oggi giocherebbero così Si avvicina la 24ma giornata di Serie A, ma prima molti hanno in programma l’asta di riparazione e ci sono anche gli scambi aperti. Andiamo a vedere le formazioni tipo in chiave fantacalcio delle vent ...

Partito di centro, strada in salita. Tra distanze e interessi divergenti... Non basta cantare il de profundis del bipolarismo. Destino intrecciato con le sorti di Forza Italia e Italia viva. Ecco tutti gli ostacoli sul cammino centrista ...

