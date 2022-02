(Di venerdì 4 febbraio 2022)TV– Ieri sera, giovedì 3, è andata in onda ladel Festival della Musica Italiana condotta da Amadeus con la partecipazione di Drusilla Foer al suo fianco: ecco iTV– “Start” (fino alle 21.30): 12.198 spettatori (share 44,85%)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Raiofficialnews : “Gli ottimi #AscoltiTv e lo straordinario numero di interazioni sui social sono la conferma che la #Rai è capace di… - Tg1Rai : #Sanremo. Manca poco alla terza serata. Ascolti record anche ieri: 11 milioni e 320 mila spettatori pari al 55,8% d… - sissiisissi2 : RT @Moonlightshad1: Per fortuna gli ascolti degli altri programmi grazie a Sanremo sono ridotti ai minimi termini, così almeno qualcuno si… - infoitinterno : Trionfo di ascolti per Sanremo. Premiata la «nuova» giovinezza dell'Amadeus-ter - blogtivvu : Ascolti Sanremo 2022: dati auditel terza serata 3 febbraio, confronto precedenti edizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sanremo

Chi ha tenuto botta all'esordio della terza serata del Festival di? Glitv in prime time di ieri giovedì 3 febbraio 2022 mostreranno le performance della kermesse e delle principali reti in chiaro contro quello che è senza timore di smentita l'evento ......sanremesi) si spegne un po' alla terza tappa di un Festival che sta facendo il botto degli...Tra le curiosità quella di un terzo gruppo Woodworm che arriva a misurare il palcoscenico di:...Si conclude con un altri ascolti record la terza serata del festival di Sanremo 72. Martedì è stato raggiunto lo storico record di Sanremo 1995 di Baudo. L’appuntamento di ieri, invece, ha registrato ...Anche la terza serata del Festival di Sanremo 2022 è andata e l'appuntamento del giovedì, che ha visto esibirsi tutti e 25 gli artisti in gara, si mette in scia ai successi a dir poco strepitosi delle ...