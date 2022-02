Arisa | carriera e vita privata della cantante di Sincerità | dalla vittoria a Sanremo a Ballando con le stelle

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo il successo con, ladiè stata tutta in salita., ma anche conduttrice e giudice, ha conquistato il pubblico con la sua particolare voce, look e carisma. La passione diper la musica Il vero nome diè Rosalba Pippa, nata a Genova il 20 agosto 1082. Non è cresciuta nella sua città natale ma a Pignola, nella Basilicata. La passione e l’interesse per la musica è sbocciato fintenera età di 4 anni, quando ha affrontato la sua prima gara come. Tra le sue influenze musicali, che l’anno spinta a diventare una delle voci femminili più importantimusica italiana ci sono Mariah Carey e Cèline Dion. Si è diplomata al Liceo Pedagogico. Prima di diventare una ...