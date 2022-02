A Sanremo l’omaggio a Falcone e Borsellino. Elisa magica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariston in piedi per Paolo Borsellino e Giovanni Falcone: l'omaggio del pubblico del Teatro per il trentesimo anniversario dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio. E applausi per Sergio Mattarella, a cui sono andati i ringraziamenti di Amadeus in apertura della terza serata del Festival di Sanremo. Il monologo dello scrittore Roberto Saviano, e Cesare Cremonini che - con la sua "50 special" - infiamma l'Ariston, nella sua prima partecipazione al Festival da superospite. Sono stati questi gli ingredienti della terza serata della kermesse sanremese."Per tutti noi Falcone e Borsellino sono simboli di coraggio e il coraggio è sempre una scelta. Hanno scelto pur sapendo di rischiare", dice Saviano. "Oggi Falcone e Borsellino vengono celebrati, ma allora non era così. Di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariston in piedi per Paoloe Giovanni: l'omaggio del pubblico del Teatro per il trentesimo anniversario dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio. E applausi per Sergio Mattarella, a cui sono andati i ringraziamenti di Amadeus in apertura della terza serata del Festival di. Il monologo dello scrittore Roberto Saviano, e Cesare Cremonini che - con la sua "50 special" - infiamma l'Ariston, nella sua prima partecipazione al Festival da superospite. Sono stati questi gli ingredienti della terza serata della kermesse sanremese."Per tutti noisono simboli di coraggio e il coraggio è sempre una scelta. Hanno scelto pur sapendo di rischiare", dice Saviano. "Oggivengono celebrati, ma allora non era così. Di ...

