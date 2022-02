Traffico Roma del 03-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Luceverdeil grande raccordo anulare il tratto Urbano della A24 code per un incidente in città in via Leone XIII all’altezza di via Fallaci e chiusura temporanea per incidente in via San Giovanni Bosco all’altezza di via Ponzio cominio via Calpurnio Fiamma pomeriggio ci sarà la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica possibili difficoltà e chiusure alla circolazione libri rallentamenti per una manifestazione in via Pinciana all’altezza di via Antonello trombadori dalle 14 alle 17 Domani sciopero del trasporto pubblico dalle 8:30 alle 12:30 saranno interessate le aree te Cotral Atac la societàTPL per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luce mette punto.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...