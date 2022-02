Advertising

Eurosport_IT : Qui si piange fortissimo ???? #Nadal | #Federer | #Fedal | #AusOpen - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Federer e Nadal a settembre insieme alla Laver Cup - RSIsport : ?? Roger Federer e Rafael Nadal ritornano alla Laver Cup, in programma a settembre #LaverCup #RSISport - teletext_ch_it : Tennis: Federer e Nadal alla Laver Cup - OA_Sport : Tennis: annunciata la presenza di Roger Federer e Rafael Nadal alla Laver Cup 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Federer

...giocare in coppia il doppio ROMA - Rogere Rafael Nadal faranno parte del Team Europe alla Laver Cup 2022, che andrà in scena a Londra dal 23 al 25 settembre. Le due stelle del, in ...... il tennista nato a Basilea indica una data per la sua decisione di tornare sui campi da: 'Solo ad aprile o maggio potrò dire se tornerò in campo quest'anno' ha rivelato. Quindi, solo ...Roger Federer e Rafael Nadal faranno parte del Team Europe alla Laver Cup 2022, che andrà in scena a Londra dal 23 al 25 settembre. Le due stelle del tennis, in particolare, dovrebbero tornare a ...La scorsa domenica si é scritta la storia del tennis. Dopo una battaglia di 5 ... staccando così i rivali di sempre Federer e Djokovic fermi a 20 Slam. Ma non è tutto: con il suo secondo ...