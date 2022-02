Superbia 28 | progetto ambizioso | carbonio e solo carbonio

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il28 è stato varato recentemente e rappresenta la finalizzazione del primovoluto dalla start-up “Occhilupo Yacht&Carbon”, giovane realtà costituita nel 2019 i cui componenti provengono da collaborazioni progettuali con importanti realtà del settore automotive, militare e spaziale. L’azienda, nata dalla passione per la nautica di Alessandro Occhilupo, si propone di impiegare nel settore nautico i materiali e le tecniche costruttive più avanzate utilizzate nel mondo delle super-car e in ambito aerospaziale.28: una scommessa non facile La scommessa non era facile ma il primo obbiettivo è stato raggiunto: mettere in acqua una barca realizzata interamente in fibra dicapace di raggiungere performance da brivido con una potenza relativamente contenuta in relazione ...