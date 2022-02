Sul vostro Galaxy è spuntata l’App Deco Pic: ecco cos’è e quali funzioni ha (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una nuova app fa la sua apparizione sui display degli smartphone Samsung Galaxy. Non si tratta di malware o programmi installati senza consenso, ma di una funzionalità già presente sui device della casa sudcoreana, che adesso è posizionata in maniera più pratica con una comoda icona. Gli utenti Samsung hanno visto l’Apparizione sui loro display dell’icona di Deco Pic – ComputerMagazine.itProbabilmente molti possessori di uno smartphone Samsung Galaxy avranno notato l’Apparizione di una nuova icona sul display, denominata Deco Pic; alcuni potrebbero aver pensato ad un malware o ad una delle tante applicazioni che vengono installate senza consenso dei proprietari. Fortunatamente però non si tratta di questo; più semplicemente, Samsung ha introdotto un collegamento ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una nuova app fa la sua apparizione sui display degli smartphone Samsung. Non si tratta di malware o programmi installati senza consenso, ma di una funzionalità già presente sui device della casa sudcoreana, che adesso è posizionata in maniera più pratica con una comoda icona. Gli utenti Samsung hanno vistoarizione sui loro display dell’icona diPic – ComputerMagazine.itProbabilmente molti possessori di uno smartphone Samsungavranno notatoarizione di una nuova icona sul display, denominataPic; alcuni potrebbero aver pensato ad un malware o ad una delle tante applicazioni che vengono installate senza consenso dei proprietari. Fortunatamente però non si tratta di questo; più semplicemente, Samsung ha introdotto un collegamento ...

raffaellapaita : Una #donna vice console, la prima donna in un ambiente prevalentemente maschile ma non maschilista per storia e tra… - _il_rossonero : @El_Trinche_ @atta0993 Che cazzo vordì, sul 3-2 vostro ve stavate a pijà er 3-3 - sonia_deaa : Ma quindi se non abbiamo tutti lo stesso ideale veniamo etichettati come quelli 'sbagliati e ignoranti'? Costringer… - avrilvero34 : RT @vucciria79: Ma perché se guardiamo Sanremo ci dovete rompere il cazzo? Non è che veniamo a sederci sul vostro divano con le pantofole e… - Cuoreeanima : @CarloBianconi7 Ho vegliato sul vostro dolce riposo -