Sette bare anonime dimenticate nel cimitero: migranti morti nel 2019 a Lampedusa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Feretri anonimi abbandonati per due anni nel cimitero di Piano Gatta di Agrigento , esplosi, in alcuni casi, lasciando i segni sul pavimento. Sono 7 le bare dimenticate , e impolverate, nella camera ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Feretri anonimi abbandonati per due anni neldi Piano Gatta di Agrigento , esplosi, in alcuni casi, lasciando i segni sul pavimento. Sono 7 le, e impolverate, nella camera ...

Advertising

leggoit : Sette bare anonime dimenticate nel cimitero: #migranti #morti nel 2019 a Lampedusa - AgenziaH : Sette bare anonime in deposito dal 2019: sono i corpi dei migranti morti in mare a Lampedusa - AgenziaH : Sette bare anonime in deposito dal 2019: sono i corpi dei migranti morti in mare a Lampedusa… - AgenziaH : Sette bare anonime in deposito dal 2019: sono i corpi dei migranti morti in mare a Lampedusa - ag_notizie : Sette bare anonime in deposito dal 2019: sono i corpi dei migranti morti in mare a Lampedusa -

Ultime Notizie dalla rete : Sette bare Sette bare anonime dimenticate nel cimitero: migranti morti nel 2019 a Lampedusa Sul coperchio delle bare, nessun nome. Ma un sola data, quella del recupero avvenuto in mare, il 3 dicembre del 2019. Leggi anche > Alcune delle bare sono letteralmente esplose e sul pavimento ...

Identificati i sette bengalesi morti assiderati ... mentre il Comune di Agrigento, luogo, al cimitero di Piano Gatta, dove si trovano le bare, dovrà rilasciare il passaporto mortuario. Poi le sette vittime saranno rimpatriate.

Sette bare da oltre due anni in attesa di sepoltura: il dramma del cimitero “Piano Gatta” NewSicilia Sette bare anonime dimenticate nel cimitero: migranti morti nel 2019 a Lampedusa Feretri anonimi abbandonati per due anni nel cimitero di Piano Gatta di Agrigento, esplosi, in alcuni casi, lasciando i segni sul pavimento. Sono 7 le bare dimenticate, e impolverate, nella camera ...

Sul coperchio delle, nessun nome. Ma un sola data, quella del recupero avvenuto in mare, il 3 dicembre del 2019. Leggi anche > Alcune dellesono letteralmente esplose e sul pavimento ...... mentre il Comune di Agrigento, luogo, al cimitero di Piano Gatta, dove si trovano le, dovrà rilasciare il passaporto mortuario. Poi levittime saranno rimpatriate.Feretri anonimi abbandonati per due anni nel cimitero di Piano Gatta di Agrigento, esplosi, in alcuni casi, lasciando i segni sul pavimento. Sono 7 le bare dimenticate, e impolverate, nella camera ...