“Se lo meritava”: Milly Carlucci viene esclusa in diretta, che botta per la conduttrice (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’annuncio viene dato in diretta e, tra i nomi, Milly Carlucci non c’è. Una delusione cocente per la conduttrice, colpo duro da digerire Milly Carlucci esclusa, che botta (Youtube)La conduttrice di Ballando con le Stelle è la regina del sabato sera di Rai1. Milly Carlucci ha un’eleganza e un garbo di un’altra epoca, ma le sa perfettamente coniugare all’interno di un programma moderno e veloce come Ballando. La conduttrice, inoltre, ha sempre dimostrato una incredibile capacità nel gestire gli imprevisti, che nei suoi programmi di ballo possono capitare spesso, come per esempio gli infortuni. A causa di queste sue abilità e dell’inglese fluido che dimostra in varie ... Leggi su specialmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’annunciodato ine, tra i nomi,non c’è. Una delusione cocente per la, colpo duro da digerire, che(Youtube)Ladi Ballando con le Stelle è la regina del sabato sera di Rai1.ha un’eleganza e un garbo di un’altra epoca, ma le sa perfettamente coniugare all’interno di un programma moderno e veloce come Ballando. La, inoltre, ha sempre dimostrato una incredibile capacità nel gestire gli imprevisti, che nei suoi programmi di ballo possono capitare spesso, come per esempio gli infortuni. A causa di queste sue abilità e dell’inglese fluido che dimostra in varie ...

