Scoprire Dargen D' amico

Nelle ultime settimane c'è molta curiosità e un grande fraintendimento, attorno a Dargen D'amico. I più non lo conoscono, anche se hanno canticchiato qualcosa da lui firmato/curato chissà quante volte prima che iniziasse Sanremo 2022. Lui alimenta divertito e incurante il mistero, tra look personali e sgargianti di stile oltre che nel colore e indossando sempre degli occhiali da sole. Tutt'altro che un novellino dell'Ariston, Dargen, che nel 2013 è nella giuria di Area Sanremo (per selezionare i giovani) e nella scorsa edizione del Festival era autore per due brani in gara, Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez. Milanese, classe 1980, Jacopo D'amico in arte Dargen – sulla storia dello pseudonimo ci sono varie versioni, che nemmeno lui ricorda – è un rapper, cantautore, ...

