Sanzioni per i no vax over 50, quando arriva la multa e come sarà recapitata: cosa c’è da sapere (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal 1° febbraio sono partite le Sanzioni rivolte alle persone con più di 50 anni che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario nelle tempistiche previste. Ecco chi sono i destinatari di queste multe e in che modo saranno recapitate. multa per gli over 50 no vax, chi la riceverà e quanto dovrà pagare La sanzione è una tantum, cioè sarà disposta una sola volta, a partire dal 1° febbraio 2022. Ha valore di 100€ e sarà recapitata agli over 50 che rientrano in una di queste casistiche: Non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario, dunque sono privi di copertura vaccinale; Non hanno ricevuto la seconda dose nei tempi e con le indicazioni predisposte dal Ministero della Salute; Non hanno effettuato la terza dose di richiamo nei tempi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal 1° febbraio sono partite lerivolte alle persone con più di 50 anni che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario nelle tempistiche previste. Ecco chi sono i destinatari di queste multe e in che modo saranno recapitate.per gli50 no vax, chi la riceverà e quanto dovrà pagare La sanzione è una tantum, cioèdisposta una sola volta, a partire dal 1° febbraio 2022. Ha valore di 100€ eagli50 che rientrano in una di queste casistiche: Non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario, dunque sono privi di copertura vaccinale; Non hanno ricevuto la seconda dose nei tempi e con le indicazioni predisposte dal Ministero della Salute; Non hanno effettuato la terza dose di richiamo nei tempi ...

